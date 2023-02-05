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Сегодня, 11:47

Бадаев: «Я не считаю, что его победа над Федором как-то по-новому открыла Райана»

Асланбек Бадаев рассказал, что думает о победе Бейдера над Емельяненко
Виктория Кравченко
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев оценил Райана Бейдера после победы над Федором Емельяненко на турнире Bellator 290.

46-летний россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Бейдер не показал ничего нового. Я не считаю, что его победа над Федором как-то по-новому открыла Райана. Бейдер сделал то, что должен был. Он сильный боец, это не ставится под сомнение, но это ветеран, с которым можно поработать», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

После поражения от Бейдера Емельяненко объявил о завершении карьеры бойца. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-ocenil-shansy-beidera-i-eblina-v-boyakh-s-vakhaevym-i-gasanovym-225408/
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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