Араужу одержала победу над Модаффери единогласным решением судей

Представительница Бразилии Вивиан Араужу одержала победу над амриканкой Роксанн Моддафери на турнире UFC on ESPN 20 в Абу-Даби. Бой проходил в наилегчайшем весе.

Соперницы на протяжении поединка не смогли добиться досрочной победы, поэтому пришлось прибегнуть к судейским запискам, в которых все отдали преимущество Араужу — 30-27, 30-27, 30-26.

Для Араужу это 10 победа в UFC при двух поражениях.