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Араужу одержала победу над Модаффери единогласным решением судей

20 января 2021, 22:00

Представительница Бразилии Вивиан Араужу одержала победу над амриканкой Роксанн Моддафери на турнире UFC on ESPN 20 в Абу-Даби. Бой проходил в наилегчайшем весе.

Соперницы на протяжении поединка не смогли добиться досрочной победы, поэтому пришлось прибегнуть к судейским запискам, в которых все отдали преимущество Араужу — 30-27, 30-27, 30-26.

Для Араужу это 10 победа в UFC при двух поражениях.

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