Шон О'Мэлли: «Не знаю, сделал ли я достаточно для победы»

Американский боец Шон О'Мэлли прокомментировал победу над россиянином Петром Яном на турнире UFC 280.

«Я не знаю [сделал ли достаточно для победы], могли отдать в любую сторону, мне нужно пересмотреть бой. Бои — это безумный *** спорт, я зашел сегодня туда, где никогда не был. Так бывает, когда дерешься с первым номером в мире. Я был немного удивлен, что он столько боролся. Я был потрясен в этом бою больше, чем когда-либо, учитывая, что я редко пропускаю. Что дальше? Я хочу еще раз пересмотреть бой и потом решить, что дальше. Думаю, многие люди хотят видеть мне чемпионом», — передает слова О'Мэлли корреспондент «СЭ».

Американец должен занять место Яна и стать первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе, а также следующим драться за титул против Алджамейна Стерлинга.