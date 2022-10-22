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22 октября, 23:30

Шон О'Мэлли: «Не знаю, сделал ли я достаточно для победы»

Шон О'Мэлли прокомментировал победу над Яном на турнире UFC 280
Никита Горшенин
Корреспондент
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Американский боец Шон О'Мэлли прокомментировал победу над россиянином Петром Яном на турнире UFC 280.

«Я не знаю [сделал ли достаточно для победы], могли отдать в любую сторону, мне нужно пересмотреть бой. Бои — это безумный *** спорт, я зашел сегодня туда, где никогда не был. Так бывает, когда дерешься с первым номером в мире. Я был немного удивлен, что он столько боролся. Я был потрясен в этом бою больше, чем когда-либо, учитывая, что я редко пропускаю. Что дальше? Я хочу еще раз пересмотреть бой и потом решить, что дальше. Думаю, многие люди хотят видеть мне чемпионом», — передает слова О'Мэлли корреспондент «СЭ».

Американец должен занять место Яна и стать первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе, а также следующим драться за титул против Алджамейна Стерлинга.

Петр Ян
UFC
ММА
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