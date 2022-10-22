Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

22 октября, 23:34

Алджамейн Стерлинг после победы бросил вызов Сехудо, Вере, О'Мэлли и Сэндхэгену

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Американский боец Алджамейн Стерлинг (21-3) высказался о своей победе над соотечественником Ти Джеем Диллашоу (17-5) на турнире UFC 280.

«Я не знал, что у него вылетело плечо, ребята кричали мне, но я был без понятия, был в потоке. Я опасался, что он свипнет, а такой боец, как он, может нанести ущерб сверху, он делал это в прошлых боях. Я продолжал давить его, чтобы перевести.

Я думал, что это будет пятираундовая война, я говорил много трештока перед боем, люблю это делать, потому что мне нравится, когда что-то стоит на кону, твои слова против моих слов. Что дальше? Есть Генри Сехудо, прячущийся где-то в лесах, от которого воняет, как из жопы, есть Шуга Шон, который выдал сегодня приличное выступление, есть Марлон Читос Дорито Вера, есть бугимен Сэндмен Сэндхэген, которого я уже усыпил. Если мне нужно будет усыпить его еще раз, я сделаю это", — передает слова бойца корреспондент «СЭ».

Для Стерлинга это была вторая защита титула чемпиона UFC в легчайшем дивизионе.

0
Читайте также
ВАДА и РУСАДА спорят о «деле Валиевой»: узнаем ли мы вердикт?
От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Полный кард турнира UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Махачев задушил Оливейру в бою за пояс, Ян неожиданно проиграл О'Мэлли и все бои UFC 280: онлайн трансляция
Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC
Александр Емельяненко о поражении Яна на UFC 280: «Петра обокрали. Его засудили по политическим соображениям»
Стерлинг доказал, что неслучайно победил Яна. Алджо уничтожил легендарного Диллашоу
Шон О'Мэлли: «Не знаю, сделал ли я достаточно для победы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон О'Мэлли: «Не знаю, сделал ли я достаточно для победы»

Хасбик: «Петра Яна засудили, отвечаю!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости