Алджамейн Стерлинг после победы бросил вызов Сехудо, Вере, О'Мэлли и Сэндхэгену

Американский боец Алджамейн Стерлинг (21-3) высказался о своей победе над соотечественником Ти Джеем Диллашоу (17-5) на турнире UFC 280.

«Я не знал, что у него вылетело плечо, ребята кричали мне, но я был без понятия, был в потоке. Я опасался, что он свипнет, а такой боец, как он, может нанести ущерб сверху, он делал это в прошлых боях. Я продолжал давить его, чтобы перевести.

Я думал, что это будет пятираундовая война, я говорил много трештока перед боем, люблю это делать, потому что мне нравится, когда что-то стоит на кону, твои слова против моих слов. Что дальше? Есть Генри Сехудо, прячущийся где-то в лесах, от которого воняет, как из жопы, есть Шуга Шон, который выдал сегодня приличное выступление, есть Марлон Читос Дорито Вера, есть бугимен Сэндмен Сэндхэген, которого я уже усыпил. Если мне нужно будет усыпить его еще раз, я сделаю это", — передает слова бойца корреспондент «СЭ».

Для Стерлинга это была вторая защита титула чемпиона UFC в легчайшем дивизионе.