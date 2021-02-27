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Александр Емельяненко готов драться с Сергеем Харитоновым на голых кулаках

13:43
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что готов биться со своим давним оппонентом Сергеем Харитоновым на голых кулаках.

«С Харитоновым на кулаках? Мне без разницы кого бить. Поставят Харитонова — буду бить Харитонова. Абсолютно без разницы», — сказал Емельяненко.

Ранее Харитонов заявил в интервью matchtv.ru, что в декабре прошлого гола планировал провести кулачный бой, но он сорвался из-за последствий его конфликта с Адамом Яндиевым.

Емельяненко провел последний бой 24 июля прошлого года, на турнире АСА 107 проиграв техническим нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову. На счету 39-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа и 1 ничья в боксе.

(Илья Андреев)

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