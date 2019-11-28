Александр Емельяненко назвал Кокляева «жирным»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал физическую форму своего оппонента по предстоящему поединку пауэрлифтера Михаила Кокляева, сообщает РИА «Новости». Вес Кокляева на официальной церемонии взвешивания накануне поединка составил 134 кг, а Емельяненко — 113,5 кг.

Емельяненко отреагировал на вес Кокляева фразой: «Ну ты и жирный». После церемонии «битвы взглядов» оба спортсмена пожали друг другу руки.