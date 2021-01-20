Ахмедов победил Бриза удушающим приемом

В одном из боев главного карда UFC on ESPN 20 сразились россиянин Омари Ахмедов и британец Том Бриз. Ахмедов подержал победу удушающим приемом во втором раунде.

33-летний Ахмедов перед боем имел рекорд 20-5-1. Свой последний выход в октагон Омари завершил поражением от Криса Вайдмана (судейское решение), а до этого дагестанец шел на серии без неудач в шести выступлениях.

29-летний Бриз подошел к шоу со статистикой боев 12-2.