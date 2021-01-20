Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ахмедов победил Бриза удушающим приемом

20:30

В одном из боев главного карда UFC on ESPN 20 сразились россиянин Омари Ахмедов и британец Том Бриз. Ахмедов подержал победу удушающим приемом во втором раунде.

33-летний Ахмедов перед боем имел рекорд 20-5-1. Свой последний выход в октагон Омари завершил поражением от Криса Вайдмана (судейское решение), а до этого дагестанец шел на серии без неудач в шести выступлениях.

29-летний Бриз подошел к шоу со статистикой боев 12-2.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир