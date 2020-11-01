Адесанья перейдет в полутяжелый вес и будет драться с Блаховичем

Президент UFC Дана Уайт объявил о переходе в полутяжелый вес чемпиона в средней весовой категории Исраэля Адесаньи. Он проведет бой с чемпионом в полутяжелой весовой категории Яном Блаховичем, сообщает MMA Junkie.

На это решение повлиял разговор с первым претендентом в среднем весе Робертом Уиттакером. «Уиттакер сказал, что он не хочет с ним драться. Это самое безумное, что я слышал», — сказал Уайт.

Недавно Адесанья провел вторую успешную защиту чемпионского пояса UFC в средней весовой категории, финишировав техническим нокаутом во втором раунде Пауло Косту.