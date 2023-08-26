Усик подерется с Дюбуа за звание чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе

26 августа, в Польше украинец Александр Усик подерется с британцем Даниэлем Дюбуа в главном бою боксерского вечера за звание чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе. Турнир пройдет на стадионе «Вроцлав» и начнется в 20.00 по московскому времени, главный бой стартует около 00.00 мск.

Легальной трансляции на территории России не будет. Прямой эфир боя Усик — Дюбуа будет доступен на платформе TNT Sports с подключением VPN и на телеканале ESPN+. Также видеотрансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на официальных сайтах букмекерских контор. Текстовую онлайн-трансляцию проведет «СЭ».

На счету Усика титулы по версиям WBO, WBA и IBF. Украинский боксер провел 20 боев (все завершились победой). В крайнем бою в августе 2022 года против Энтони Джошуа победил раздельным решением судей.

Дюбуа — чемпион WBA World. В активе британца 20 боев, 19 побед и одно поражение. Предыдущий поединок провел против Кевина Лерены в декабре прошлого года. Тогда Даниэль победил техническим нокаутом.

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