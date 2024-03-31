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Сегодня, 13:02

Тим Цзю: «Я не мог поверить, когда увидел столько крови. Безумие!»

Давид Хачатрян
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Боксер Тим Цзю
Тим Цзю.
Фото Getty Images

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) признался, что не ожидал увидеть столько крови в бою с Себастьяном Фундорой (21-1).

«Я бы с удовольствием подрался с ним еще раз. Где угодно. Я не мог поверить, когда увидел столько крови. Безумие!» — сказал Цзю Fight Hub TV.

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Себастьян Фундора
Тим Цзю
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