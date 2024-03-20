Тим Цзю назвал имена двух боксеров, с которыми он хочет подраться после боя с Фундорой

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) заявил, что готов встретиться либо с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0), либо с экс-чемпионом WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-1).

«Предстоящий бой с Себастьяном Фундорой — это битва на века. Менталитет старой школы. Дальше — большая рыба. Спенс или Кроуфорд», — написал Цзю в соцсети X.

Кит Турман (30-1) снялся с боя с Цзю из-за травмы. Его место займет 26-летний Себастьян Фундора (20-1). Бой состоится 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.