Тим Цзю готов подраться с Кроуфордом, Альваресом и Бенавидесом

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) считает, что бои с лучшими боксерами вне зависимости от категории важны для его наследия.

«Скорее всего, я не задержусь в первом среднем весе, — отметил Цзю в интервью Fighthype. — Может быть, в течение следующего года я поднимусь в средний вес.

Готов ли я подраться с Кроуфордом? Да. Я уважаю Кроуфорда. Я думаю, что он и Канело сейчас два лучших бойца вне зависимости от категории.

Бой с Канело? Придется подождать и посмотреть. Я помню, как в свое время наблюдал за GGG (Геннадием Головкиным.— Прим. «СЭ»), за его разрушительными временами, и мне казалось, что никто не сможет сравниться с ним. Именно этого я и добиваюсь — разрушительного стиля. Чтобы даже контрпанчер думал: «Как я смогу справиться с таким бойцом?» Я обеими руками за бой с Канело. Это еще один поединок, который определит мое наследие. Я был бы рад. Это было бы, безусловно, интересно, потому что это было бы отличное стилистическое противостояние.

Давид Бенавидес тоже интересный соперник. Я не могу сказать о нем слишком много, но я думаю, что Давид Бенавидес — это зверь».

Цзю следующий бой проведет против Мендосы 15 октября. Для Цзю это будет первая защита титула WBO.