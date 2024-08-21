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Сегодня, 12:06

Шакур Стивенсон подерется с Джо Кординой 12 октября в Эр-Рияде

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) проведет поединок против экс-чемпиона по версии IBF в полулегком весе Джо Кординой (17-1) 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Этот бой станет со-главным на вечере бокса. Главным событием вечера станет поединок между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0).

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Кордина потерпел единственное поражение в карьере в бою против Энтони Какаче (22-1), проиграв техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Шакур Стивенсон
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