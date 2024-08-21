Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 14:43

Бивол и Бетербиев проведут бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе 12 октября

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Организаторы поединка за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым объявили дату и место проведения мероприятия.

Бой состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Изначально поединок планировался на 1 июня, но был перенесен из-за травмы Бетербиева.

На счету 33-летнего Бивола 23 боя и ни одного поражения. В своем последнем поединке боксер 1 июня победил ливийца Малика Зинада.

39-летний Бетербиев имеет в активе 20 поединков, также без поражений. Он является действующим чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В 2024 году персонажу Чебурашке исполнится 58 лет
Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Фатальные травмы Глушенкова и Вендела. Что происходит в «Зените» перед матчем со «Спартаком»
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Материалы сюжета: Дмитрий Бивол vs Артур Бетербиев: срыв и новая дата боя двух россиян за четыре чемпионских пояса
Бой Бетербиева и Бивола могут перенести на декабрь
Поветкин: «Я бы не хотел этот бой между Бетербиевым и Биволом, потому что дерутся два российских боксера»
Роберт Гарсия дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева: «Они оба пропускают»
Тренер Бивола назвал главное преимущество Бетербиева
Тренер Бивола: «Контракт на бой с Бетербиевым на 12 октября подписан»
Тренер Бивола: «В бою с Зинадом была поставлена задача закончить досрочно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шакур Стивенсон подерется с Джо Кординой 12 октября в Эр-Рияде
Новости
RSS RSS
Все новости