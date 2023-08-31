Сауль Альварес согласился подраться с Теренсом Кроуфордом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) подтвердил, что он готов встретиться с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0).

«В боксе никогда не знаешь, что будет дальше. Все возможно, почему бы и нет? Если это имеет смысл, то я готов это обсудить», — приводит слова Альвареса журналист Манук Акопян.

Ранее Кроуфорд заявил, что готов подняться во второй средний вес, чтобы встретиться с Альваресом.

Альварес и абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США. После боя, вне зависимости от результата, Чарло будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет обязательному претенденту Тиму Цзю (23-0).

Кроуфорд победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.