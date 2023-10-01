Сауль Альварес победил Чарло единогласным решением судей

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) одолел экс-абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108).

На протяжении всего боя Альварес действовал первым номером и часто работал по корпусу соперника, а в седьмом раунде отправил американца в нокдаун. Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Титулы Чарло на кону не стояли, так как он поднялся в вес Альвареса.

Альварес идет на серии из трех побед. В последний раз он проигрывал чемпиону WBA в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу (21-0). Бой состоялся 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.