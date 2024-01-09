Получивший гражданство РФ боксер Джонсон проведет следующий бой в феврале

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что получивший гражданство России боксер Кевин Джонсон проведет следующий бой в феврале.

«Кевин проведет следующий бой в феврале. Он станет первым поединком под российским флагом», — сказал Хрюнов.

Указ президента России Владимира Путина, согласно которому Джонсону предоставлено российское гражданство, был опубликован во вторник.

44-летний боксер на профессиональном ринге провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью.