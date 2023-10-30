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Мартин Баколе: «Я легко нокаутировал Усика во время спарринга»

Давид Хачатрян
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Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе (20-1) подтвердил, что он отправил чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) в нокаут во время их спарринга в Дубае, ОАЭ.

Об этом Баколе сказал «СЭ».

— Есть слухи, что ты спарринговал с Александром Усиком и нокаутировал его. Это правда или нет?

— Он — хороший боксер, очень хороший. Но сегодня все могли увидеть, насколько я жесткий. Если я стою перед тобой, ты не выживешь. Александр Усик — отличный боксер. У меня нет дизреспекта к нему, я его уважаю, но я готов побить его, проверить себя в бою с ним.

— Но был ли нокаут в спарринге или нет?

— Конечно, был! Конечно.

— Ты его нокаутировал?

— Легко. Вы можете спросить его об этом. Я остановил его не в том смысле, что спарринг остановился. Я остановил его ударом по корпусу, он отдохнул минуту, и затем мы начали заново. Он — воин. Это было очень похоже на то, что случилось с ним в бою с Даниэлем Дюбуа. В зале произошло то же самое. Ранее я об этом не рассказывал, потому что я профессионал. Но ты можешь посмотреть пресс-конференцию, где Джошуа спрашивает его — пропускал ли ты удар в корпус в зале? Люди уже говорили об этом, и Джошуа спросил про этот бадишот. Ты сейчас задал мне вопрос, и я ответил, потому что люди уже знают об этом. Такое действительно было. Усик здесь, и если ты встретишь его тут, задай ему вопрос на этот счет.

Ранее сторона Усика опровергала слова Баколе. Усик в прошлом бою нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.

Бокс
Александр Усик
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