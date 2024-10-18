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Иван Штырков одержал досрочную победу над Хадисом Ибрагимовым на RCC 20

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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков одержал досрочную победу над своим соотечественником Хадисом Ибрагимовым в турнире RCC 20 в Екатеринбурге.

Поединок завершился в третьем раунде. В одном из моментов Штырков перевел оппонента в партер и начал наносить серию ударов в корпус. Рефери решил остановить бой, объявив победу Штыркова техническим нокаутом.

36-летний Штырков одержал 25-ю победу в карьере. Также на его счету 2 поражения и 1 ничейный результат.

29-летний Ибрагимов уступил в шестой раз в смешанных единоборствах. Также в его активе 12 викторий.

Иван Штырков
Хадис Ибрагимов
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