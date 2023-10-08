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Хильберто Рамирес победил Джо Смита-младшего единогласным решением судей

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (45-1) дебютировал в первом тяжелом весе с победы над Джо Смитом-младшим (28-5), победив единогласным решением судей (99-91, 99-91, 99-91) в 10-раундовом поединке.

35 процентов ударов, нанесенных Рамиресом (59 из 169), были ударами по корпусу, причем 51 из этих 59 ударов (86 процентов) были силовыми. Рамирес также был точен в 31 процентах своих джебов. Смит нанес 96 из 266 силовых ударов.

«У него тяжелая рука, но я, как мексиканец, могу выдержать удар, — сказал Рамирес после боя. — Но в этом весе все должно быть нормально. Я должен все время быть начеку, что я и делал».

«Я отдал все силы, он сегодня отлично боксировал, — сказал Смит. — Мне кажется, что сегодня я был немного тяжеловат на ногах и не давал волю рукам, как я обычно делаю, но я доволен своим выступлением. Хотелось бы быть немного более активным. Пару раз я его задел. Было бы неплохо выбить из него всю дурь, но я счастлив, что я здесь, что я в порядке, и поздравляю его с тем, что он отлично отбоксировал».

Рамирес потерпел единственное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0). Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Джо Смит
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