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Сегодня, 15:10

Экс-тренер арестованного боксера считает, что Никитина могли подставить

Виктория Кравченко
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Владимир Никитин.
Фото Global Look Press

Бывший личный тренер боксера Владимира Никитина Михаил Магомедов отреагировал на взятие спортсмена под арест. Он считает, что его могли подставить из-за корыстных целей.

«Мы на протяжении ряда лет работали с ним в Белгороде. И он с уважением относился и ко мне, и ко всем тренерам, и к руководству нашей федерации. Потом Владимир уехал в Сыктывкар, но в последние годы не раз к нам приезжал в качестве почетного гостя. И на турниры, и, например, на открытие спортивного зала в Валуйках», — цитирует Магомедова РИА «Новости».

11 января пресс-служба Сыктывкарского городского суда сообщила о взятии под стражу трехкратного чемпиона России по боксу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей.

Сообщалось, что Федерация бокса России выясняет обстоятельства задержания призера Олимпиады Никитина.

33-летний Никитин является бронзовым призером Олимпийских игр-2016, серебряным призером чемпионата мира (2013), бронзовым призером чемпионата Европы (2013), а также трехкратным чемпионом России (2012, 2014, 2015). На профессиональном ринге он провел 9 боев, одержав 7 побед и потерпев 1 поражение. Один поединок с его участием завершился ничьей.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240112/arest-1920944395.html
Владимир Никитин
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