Боксер Пакьяо готов к любому сопернику по поединку в России

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо рассмотрит возможность проведения боя против Конора Макгрегора, но готов и к другому сопернику.

«Мэнни готов к такому поединку. Также мы рассмотрим и варианты, если будут другие соперники», — сообщил представитель Пакьяо ТАСС.

Пакьяо 45 лет, свой последний бой он провел в 2021 году. За свою карьеру филиппинский боксер становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. В его послужном списке 62 боя: 39 побед нокаутом, 8 поражений и 2 ничьи.