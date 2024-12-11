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Сегодня, 14:38

Боксер Пакьяо готов к любому сопернику по поединку в России

Камила Абдурахманова
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Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо рассмотрит возможность проведения боя против Конора Макгрегора, но готов и к другому сопернику.

«Мэнни готов к такому поединку. Также мы рассмотрим и варианты, если будут другие соперники», — сообщил представитель Пакьяо ТАСС.

Пакьяо 45 лет, свой последний бой он провел в 2021 году. За свою карьеру филиппинский боксер становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. В его послужном списке 62 боя: 39 побед нокаутом, 8 поражений и 2 ничьи.

Источник: ТАСС
Мэнни Пакьяо
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