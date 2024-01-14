Асланбек Бадаев: «Бетербиев доказал, что его рано списывать»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев оценил 20-ю в профессиональной карьере победу чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

«20 боев. 20 побед. 20 нокаутов. Чемпион WBC, IBF, WBO в полутяжелом весе. Сильнейший панчер современности — Артур Бетербиев. Он снова сделал это. Артур «проехался» по очередному амбициозному претенденту, британцу Каллуму Смиту. Никакой интриги и отсутствие какого-либо существенного сопротивления.

Теперь самое время провести объединительный бой против Дмитрия Бивола. Боксерская общественность начала ставить против Артура, но сегодня он доказал, что его рано списывать. Возможно, определенные признаки старения чувствуются, но все это компенсируется просто чудовищной силой удара. Выдержит ли его Бивол? Большой вопрос», — написал Бадаев в соцсетях.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.