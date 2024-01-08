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Сегодня, 14:38

Андре Уорд назвал единственный недостаток Сауля Альвареса

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0) советует абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2) принять бой либо с обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (28-0), либо с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0).

«Альварес сделал многое в боксе, — начал Уорд на ProBox TV. — У него много поклонников, за ним стоит вся Мексика, его бои всегда востребованы. Он реально, реально крутой боец. Его единственный недостаток в том, что из-за своей востребованности он может продавать бои с кем угодно. Ему нет необходимости драться с опасными бойцами, рискуя потерять свой звездный статус. Тебе нельзя называть себя лучшим боксером вне зависимости от категории, пока ты не подерешься с достойными претендентами. В этом проблема тех, кто долго боксирует, — всегда появляется новый урожай претендентов. Даже если он не хочет драться с Дэвидом Бенавидесом, пусть подерется с парнем поменьше — Теренсом Кроуфордом. Он может принять любой из этих вариантов, но если он откажется от обоих, то это пойдет ему во вред».

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Андре Уорд
Сауль Альварес
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