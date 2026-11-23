Федерация бокса России стала полноправным членом World Boxing по итогам конгресса в Панаме

Федерация бокса России стала полноправным членом World Boxing по итогам конгресса организации, который прошел 20 ноября в Панаме, сообщила пресс-служба организации.

«По поручению генерального секретаря Федерации бокса России Александра Беспутина мы приняли участие в конгрессе. В течение двух дней рассматривалось множество вопросов. Самым важным итогом для нас стало вступление Федерации бокса России в World Boxing полноправным членом, за что проголосовало большинство стран», — заявил заместитель генерального секретаря федерации Андрей Истомин.

Решение дает российской федерации право голоса на будущих конгрессах World Boxing наравне с другими национальными организациями. Всего на заседании в Панаме одобрили 47 заявок на полноправное членство. Теперь World Boxing объединяет 170 полноправных членов.

В марте 2026 года World Boxing одобрила заявку Федерации бокса России, предоставив ей предварительный статус без права голоса. 30 июля российская федерация сообщила о решении международной организации разрешить отечественным боксерам всех возрастных категорий выступать на соревнованиях с национальными флагом и гимном.

World Boxing получила предварительное признание Международного олимпийского комитета в феврале 2025 года. Организация отвечает за проведение олимпийского отбора по боксу на Игры-2028 в Лос-Анджелесе.