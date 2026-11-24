Федерация бокса России назвала состав на финальный этап Кубка мира в Ташкенте

Федерация бокса России объявила состав национальной команды на финальный этап Кубка мира-2026, который пройдет в Ташкенте (Узбекистан).

В заявку вошли 11 спортсменов — пять мужчин и шесть женщин.

Главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов включил в состав Володю Мнацаканяна (до 50 кг), Максима Шумова (до 65 кг), Сергея Сергеева (до 75 кг), Бешто Шавлаева (до 80 кг) и Идара Занилова (до 85 кг).

В женскую команду под руководством Альберта Муталибова вошли Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 70 кг), Елена Гапешина (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 80 кг) и Ксения Олифиренко (свыше 80 кг).

Турнир под эгидой World Boxing пройдет с 26 ноября по 4 декабря. Первые поединки состоятся 28 ноября, а 3 декабря будут разыграны медали в 20 весовых категориях — по десять среди мужчин и женщин.

В июле 2026 года World Boxing разрешила российским боксерам всех возрастных категорий выступать на международных соревнованиях с национальными флагом и гимном. 20 ноября на конгрессе в Панаме Федерация бокса России стала полноправным членом организации и получила право голоса.