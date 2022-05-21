Здоровая пища: когда и как правильно сажать морковь

Краткий гайд, как получить большой урожай моркови.

Польза моркови для здоровья

«Морковь — очень полезный овощ, который необходимо включать в свой рацион на ежедневной основе. Это кладезь витаминов, минералов и микроэлементов: в нем содержатся витамины групп А, В (они отвечают за стресс), витамин С, Е, калий, магний, кальций, железо. Морковь влияет на сумеречное зрение, является средством для профилактики катаракты, отслоения сетчатки, помогает при анемии, поддерживает наш иммунитет, активизирует синтез полезных белков для защиты от вирусов и простуды, участвует в регенерации, влияет на работу легких и ЖКТ. В моркови достаточно много природной клетчатки, это хороший антиоксидант, который участвует в очищении печени и почек. Из-за недосыпов и неправильной еды у человека образуется много радикалов, которые способствуют быстрому изнашиванию организма. Морковь нейтрализует свободные радикалы. Помимо всего прочего, этот овощ является вспомогательным витамином для усвоения других полезных элементов. Улучшает цвет лица и состояние кожи: особенно полезно есть морковь летом — так вам удастся получить более ровный и красивый оттенок загара, при этом она защищает от УФ-лучей. Единственный недостаток моркови — его не рекомендуется употреблять в пищу при симптомах раздраженной кишки», — отмечает диетолог Наталья Тарасевич.

Морковь.

Когда высаживать морковь в открытый грунт?

Морковь, как и капусту, нужно сажать исходя из сорта.

Различают три вида:

— ранние сорта (сажают в 20-х числах апреля);

— среднеспелые сорта (сажают 25 апреля — 5 мая);

— поздние сорта (сажают в первых числах июня).

Морковь.

Как правильно сажать морковь?

— Грядку для будущей посадки следует вскапывать осенью, так как морковь хорошо растет в осевшей земле.

— За две недели до посадки рекомендуется удобрить землю.

— Перед началом посадки нужно высыпать на грядку золу.

— Борозды нужно полить водой и высадить семена.

— Рассаду следует сажать на расстоянии 1,5 см друг от друга на глубину около 2,5 см.

— После этого морковь нужно засыпать землей, а для более быстрого всхода нужно накрыть ее пленкой.

Морковь.

Как ухаживать за морковью в открытом грунте?

— Для «чистого» урожая нужно полить высадку марганцевым раствором после второго прореживания.

Рецепт марганцевого раствора

На 10 литров воды разведите 3 г марганца и 2-3 г борной кислоты. Повторите через три недели, перед этим полейте морковь обычной водой.

— ?Для того чтобы уберечь урожай от насекомых, можно опрыскать морковь черным или красным молотым перцем.

Рецепт раствора с перцем

1 столовую ложку перца разведите в 10 л воды. Опрыскайте морковные посадки.