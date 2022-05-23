Спортивные бренды, которые ушли из России
Нет сейчас такой индустрии, на которую не повлияли последние политические события. Бренды спортивной одежды и экипировок тоже приостанавливают свою работу на российском рынке. Расскажем, кто ушел и разорвал контракты с Россией.
После начала специальной операции российских Вооруженных сил на Украине из-за введенных санкций большинство иностранных брендов приняли решение либо приостановить работу розничных магазинов, сайтов и приложений до дальнейшего уведомления, либо вовсе покинуть рынок. Не остались в стороне и главные спортивные компании, такие как Adidas, Nike, Puma (все три бренда разорвали контракты с российскими клубами) и Reebok.
Также Adidas приостановил сотрудничество с РФС (предоставление формы для национальных команд), которое действовало с 2008 года и было рассчитано до 2026-го.
Банк «Открытие» и УК «Открытие» провели специальный опрос методом онлайн-интервью, в ходе которого было выявлено, что мебель, спортивная одежда, модные гаджеты и предметы личной гигиены являются самыми главными товарами для граждан России. Также россияне отметили, что наиболее критичен оказался уход таких компаний, как IKEA (27%), Adidas, Apple, Procter & Gamble и Nestle (по 14%).
Пострадают не только обычные покупатели, но и спортивные клубы. Обратимся к опыту Российской премьер-лиги, во что теперь будут одеваться наши футболисты?
Большое количество клубов РПЛ сотрудничало с Puma: «Краснодар», «Динамо», «Сочи», «Крылья Советов», «Ростов» и «Химки». Nike имел соглашение с «Зенитом», «Спартаком» (был техническим спонсором целых 17 лет) и «Уралом». К услугам Adidas прибегали «Локомотив» и «Арсенал». Joma одевает ЦСКА и «Уфа», Jako — «Рубин» и «Нижний Новгород». На этом фоне выделяется только грозненский «Ахмат», который имеет соглашение с Macron.
Пока Joma (Испания), Jako (Германия) и Macron (Италии) остались на российском рынке, но, как мы видим на практике, это может продлиться недолго. До истечения срока контракта Joma заявила, что будет работать с ЦСКА.
Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо сообщил изданию Sport24, что их сотрудничество продолжится и на следующий сезон им есть в чем играть.
«Мы имеем действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на следующий сезон уже готова и находится в поставке. Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим», — заявил Брейдо.
Jako тоже решил не оставлять казанский «Рубин». «Пока мы остаемся в России и никуда не уходим», — цитирует представителей Jako «БИЗНЕС Online».
Также экипировка предназначена не только для игроков, она поступает в свободную продажу. Хотя у нас зарабатывают за счет технического спонсора лишь два клуба — «Зенит» и «Спартак».
Выход пока нашла лишь питерская команда, они со следующего сезона будут покупать экипировку за свои деньги.
РПЛ, как и российскому рынку, скорее всего, стоит рассматривать вариант импортозамещения.
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, что уже ищет решение проблемы: «Рассматриваются несколько китайских производителей. Есть и отечественные. Возможно, будет единый спонсор. Так как все мячи производятся в Пакистане, будем смотреть, с кем мы стратегически выстроимся, чтобы обеспечить себя полностью».
В поисках и президент «Урала» Григорий Иванов. «У нас есть предложения по другим фирмам, но у нас есть договоры. Будем смотреть, как все будет происходить. Есть масса фирм, которые готовы поставлять экипировку», — цитирует его издание «Коммерсантъ».
Потенциальными партнерами могут быть российские компании: Zasport, Demix, Profit, gaffgang, Senza Rivali. К слову, у Zasport опыт есть, они одевали сборную России на Олимпиаде в Пекине, а также обеспечивают одеждой пляжный «Спартак».
Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина считает, что ее компания может предоставить РПЛ полный комплект.
«В этом году мы начали сотрудничество с пляжным футбольным клубом «Спартак» — сейчас разрабатываем дизайн капсульной коллекции экипировки. Готова ли Zasport обеспечить экипировкой футбольные клубы РПЛ? Могу сказать, что мы готовы к диалогу с клубами и обсуждению условий взаимодействия», — сказала Задорина.
Изъявил свое желание сотрудничать и онлайн-ритейлер Wildberries, они могут поставлять клубам РПЛ экипировку любого бренда из Европы, Китая или России в качестве посредника. Они как посредник уже сотрудничают с «Динамо», ЦСКА и «Крыльями Советов».
Но в РПЛ есть еще одна проблема — как экипировать вратарей, в частности, речь идет о перчатках. Ведь качеству нынешних мало кто может соответствовать, а в нашей стране они и вовсе не производятся.
Сезон в РПЛ на финишной прямой, а значит, в межсезонье нас ждут уже конкретные решения по обеспечению российских клубов.