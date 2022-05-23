Спортивные бренды, которые ушли из России

Какую спортивную одежду будем теперь носить.

Нет сейчас такой индустрии, на которую не повлияли последние политические события. Бренды спортивной одежды и экипировок тоже приостанавливают свою работу на российском рынке. Расскажем, кто ушел и разорвал контракты с Россией.

После начала специальной операции российских Вооруженных сил на Украине из-за введенных санкций большинство иностранных брендов приняли решение либо приостановить работу розничных магазинов, сайтов и приложений до дальнейшего уведомления, либо вовсе покинуть рынок. Не остались в стороне и главные спортивные компании, такие как Adidas, Nike, Puma (все три бренда разорвали контракты с российскими клубами) и Reebok.

Также Adidas приостановил сотрудничество с РФС (предоставление формы для национальных команд), которое действовало с 2008 года и было рассчитано до 2026-го.

Банк «Открытие» и УК «Открытие» провели специальный опрос методом онлайн-интервью, в ходе которого было выявлено, что мебель, спортивная одежда, модные гаджеты и предметы личной гигиены являются самыми главными товарами для граждан России. Также россияне отметили, что наиболее критичен оказался уход таких компаний, как IKEA (27%), Adidas, Apple, Procter & Gamble и Nestle (по 14%).

Футболисты «Зенита». Фото ФК «Зенит»

Пострадают не только обычные покупатели, но и спортивные клубы. Обратимся к опыту Российской премьер-лиги, во что теперь будут одеваться наши футболисты?

Большое количество клубов РПЛ сотрудничало с Puma: «Краснодар», «Динамо», «Сочи», «Крылья Советов», «Ростов» и «Химки». Nike имел соглашение с «Зенитом», «Спартаком» (был техническим спонсором целых 17 лет) и «Уралом». К услугам Adidas прибегали «Локомотив» и «Арсенал». Joma одевает ЦСКА и «Уфа», Jako — «Рубин» и «Нижний Новгород». На этом фоне выделяется только грозненский «Ахмат», который имеет соглашение с Macron.

Пока Joma (Испания), Jako (Германия) и Macron (Италии) остались на российском рынке, но, как мы видим на практике, это может продлиться недолго. До истечения срока контракта Joma заявила, что будет работать с ЦСКА.

Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо сообщил изданию Sport24, что их сотрудничество продолжится и на следующий сезон им есть в чем играть.

«Мы имеем действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на следующий сезон уже готова и находится в поставке. Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим», — заявил Брейдо.

Бутсы. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Jako тоже решил не оставлять казанский «Рубин». «Пока мы остаемся в России и никуда не уходим», — цитирует представителей Jako «БИЗНЕС Online».

Также экипировка предназначена не только для игроков, она поступает в свободную продажу. Хотя у нас зарабатывают за счет технического спонсора лишь два клуба — «Зенит» и «Спартак».

Выход пока нашла лишь питерская команда, они со следующего сезона будут покупать экипировку за свои деньги.

РПЛ, как и российскому рынку, скорее всего, стоит рассматривать вариант импортозамещения.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, что уже ищет решение проблемы: «Рассматриваются несколько китайских производителей. Есть и отечественные. Возможно, будет единый спонсор. Так как все мячи производятся в Пакистане, будем смотреть, с кем мы стратегически выстроимся, чтобы обеспечить себя полностью».

В поисках и президент «Урала» Григорий Иванов. «У нас есть предложения по другим фирмам, но у нас есть договоры. Будем смотреть, как все будет происходить. Есть масса фирм, которые готовы поставлять экипировку», — цитирует его издание «Коммерсантъ».

Потенциальными партнерами могут быть российские компании: Zasport, Demix, Profit, gaffgang, Senza Rivali. К слову, у Zasport опыт есть, они одевали сборную России на Олимпиаде в Пекине, а также обеспечивают одеждой пляжный «Спартак».

Zasport готов обеспечить экипировкой футбольные клубы РПЛ. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина считает, что ее компания может предоставить РПЛ полный комплект.

«В этом году мы начали сотрудничество с пляжным футбольным клубом «Спартак» — сейчас разрабатываем дизайн капсульной коллекции экипировки. Готова ли Zasport обеспечить экипировкой футбольные клубы РПЛ? Могу сказать, что мы готовы к диалогу с клубами и обсуждению условий взаимодействия», — сказала Задорина.

Изъявил свое желание сотрудничать и онлайн-ритейлер Wildberries, они могут поставлять клубам РПЛ экипировку любого бренда из Европы, Китая или России в качестве посредника. Они как посредник уже сотрудничают с «Динамо», ЦСКА и «Крыльями Советов».

Но в РПЛ есть еще одна проблема — как экипировать вратарей, в частности, речь идет о перчатках. Ведь качеству нынешних мало кто может соответствовать, а в нашей стране они и вовсе не производятся.

Сезон в РПЛ на финишной прямой, а значит, в межсезонье нас ждут уже конкретные решения по обеспечению российских клубов.