«Вновь коньяк нам вместе пить?» Губерниев отреагировал на появление Бузовой в эфире ТВ

Губерниев отреагировал на появление Бузовой в эфире ТВ, вспомнив про коньяк

Комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на появление певицы Ольги Бузовой в эфире ТВ строками песен Юрия Антонова и Александра Серова.

Девушка посетила шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург» (5:1) и появилась в эфире matchtv.ru в перерыве игры.

«О, Бузова была на Матче? И мне никто ничего не сказал? Оля, как же это так? Нам расстаться словно не было любви? А может ночь не торопить и вновь коньяк нам вместе пить?» — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

В июне 2021 года Бузова в эфире ТВ поругалась с Губерниевым. Ведущий своими вопросами довел до слез певицу. После этого он принес ее извинения.