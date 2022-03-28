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28 марта, 23:57

«Вновь коньяк нам вместе пить?» Губерниев отреагировал на появление Бузовой в эфире ТВ

Губерниев отреагировал на появление Бузовой в эфире ТВ, вспомнив про коньяк
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на появление певицы Ольги Бузовой в эфире ТВ строками песен Юрия Антонова и Александра Серова.

Девушка посетила шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург» (5:1) и появилась в эфире matchtv.ru в перерыве игры.

«О, Бузова была на Матче? И мне никто ничего не сказал? Оля, как же это так? Нам расстаться словно не было любви? А может ночь не торопить и вновь коньяк нам вместе пить?» — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

В июне 2021 года Бузова в эфире ТВ поругалась с Губерниевым. Ведущий своими вопросами довел до слез певицу. После этого он принес ее извинения.

Источник: https://t.me/RealGuberniev/4403
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ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Губерниев
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