«Буду счастлив!» Губерниев рассказал о возможной встрече с Бузовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможной встрече с Ольгой Бузовой.

«Моя встреча с Ольгой Бузовой? Все это покрыто завесой секретности. Знаю только, что в четверг будет пресс-конференция. И если там будет Ольга, то это будет прекрасно! Пока ждем. А то вдруг Бузова вместо себя пришлет Дженнифер Лопес. Я всех рад видеть. И если там будет Бузова, то я буду счастлив. А если будет Тина Канделаки, то я вообще сойду с ума», — сказал Губерниев «СЭ».

В июне 2021 года Бузова в эфире ТВ поругалась с Губерниевым. Ведущий своими вопросами довел до слез певицу. После этого он принес ее извинения.