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Сегодня, 13:48

«Буду счастлив!» Губерниев рассказал о возможной встрече с Бузовой

Губерниев заявил, что будет счастлив встретиться с Бузовой
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ольга Бузова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможной встрече с Ольгой Бузовой.

«Моя встреча с Ольгой Бузовой? Все это покрыто завесой секретности. Знаю только, что в четверг будет пресс-конференция. И если там будет Ольга, то это будет прекрасно! Пока ждем. А то вдруг Бузова вместо себя пришлет Дженнифер Лопес. Я всех рад видеть. И если там будет Бузова, то я буду счастлив. А если будет Тина Канделаки, то я вообще сойду с ума», — сказал Губерниев «СЭ».

В июне 2021 года Бузова в эфире ТВ поругалась с Губерниевым. Ведущий своими вопросами довел до слез певицу. После этого он принес ее извинения.

Ольга Бузова на&nbsp;шоу &laquo;Звезды в&nbsp;Африке&raquo;. Джигурда довел до слез Бузову на шоу «Звезды в Африке». Казалось бы, как это связано с российской гимнасткой?
Дмитрий Губерниев
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