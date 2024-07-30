Валуев — о предложении по переносу Игр дружбы: «Есть вполне веские основания»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение о переносе Игр дружбы на 2025 год. Ранее с таким заявлением выступила Международная ассоциация дружбы (IFA).

«У данной инициативы есть вполне веские основания. Возможно, для переноса подойдет конец осени», — сказал Валуев «СЭ».

Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ожидалось, что большинство соревнований состоятся на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в столице. Всего в программе значилось более 30 видов спорта.

Денис Сафронов