На Игры БРИКС продано более 80 процентов билетов

Как стало известно «СЭ», на соревнования в рамках Игр БРИКС продано более 80 процентов билетов.

В оргкомитете турнира сообщили, что «на все виды спорта продано более 80 процентов билетов, а на некоторые — все». При этом, по наблюдениям корреспондента «СЭ», на соревнованиях по спортивной гимнастике, состоявшихся 13 июня, трибуны были заполнены на 60 процентов, на тяжелой атлетике в пятницу, 14 июня, — наполовину.

Цены на билеты составляют 100-200 рублей. Игры БРИКС будут идти до 24 июня.