Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о низкой результативности национальной команды на МЧМ-2021. Турнир прошел в Эдмонтоне (Канада).

Команда Ларионова уступила Финляндии (1:4) в матче за третье место МЧМ. В полуфинале мирового первенства россияне с разгромным счетом проиграли канадцам (0:5).

— Год назад так же была идея играть в красивый хоккей, и мы победили Канаду в группе 6:0. Почему у сборной наступил ступор в атаке год спустя?

— Трудно понять, — сказал Ларионов. — Задача стояла такая же — контролировать шайбу. Мы не должны за ней гоняться, мы должны ее контролировать. Пару отскоков... Если посмотреть первый гол, на картинке четыре игрока в белой форме и один — в красной. И получается так, что канадец подобрал шайбу и бросил. Потом двойное удаление, которое завершилось вторым голом. Сложно понять, что не получилось в атаке. Канадцы провели турнир очень сильно, но в финале не забили ни одного гола. Молодежный хоккей в какой-то степени вносит свои коррективы и непредсказуемые действия, которые очень сложно объяснить. Ребята, которые должны были забивать, оказались на голодном пайке. Шайба не шла в ворота.

Матч с финнами мы должны были выиграть в первом периоде. После 1:0 у нас было много моментов — мы должны были просто отправить их домой. К сожалению, этого не случилось. Сейчас можно ссылать на усталость, на ненастроенность. Все ребята отработали, отпахали, отыграли не на отличном, но на хорошем уровне. Но этого не хватило, чтобы закончить турнир на высокой ноте.

— Вас этот опыт сделал сильнее?

— Безусловно. Ты попадаешь в ситуацию, когда должен понять, насколько какие-то вещи можно было исправить. Эти моменты я проанализировал. Нужно будет найти правильный подход, факторы, которые иногда не позволяют сделать то, что хочешь.

(Михаил Скрыль)