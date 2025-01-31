Безумная борьба за плей-офф, тренерская чехарда и обилие голов. Итоги января в OLIMPBET Чемпионате России ВХЛ и OLIMPBET МХЛ

OLIMPBET ВХЛ: высокая конкуренция, подъем «Норильска»

В сезоне-2024/25 ВХЛ может также похвастаться плотной таблицей и непредсказуемыми результатами. К концу января, когда до завершения регулярки осталось полтора месяца, можно только гадать, как расположатся команды. Таблица очень запутана, а разрыв, к примеру, между первым и десятым местом составляет 10 очков. Конечно, не верится, что петербургское «Динамо» резко пикирует и откатится из лидерской группы. Даже несмотря на то, что январь команда Игоря Гришина начала с четырех поражений, перспективы питерцев весьма радужные.

Высокая плотность в таблице дает командам возможность кардинально улучшить позиции, выдав успешную серию матчей. Так в январе сделал «Норильск». Северяне за прошлый месяц одержали шесть побед в восьми играх, причем, что не менее важно, отобрали очки у прямых конкурентов и лидеров чемпионата: «Химика», «Торпедо-Горький» и АКМ. Плодотворно провел январь «Молот». Пермяки выдали пятиматчевую победную серию, однако концовка месяца не задалась — поражения «Олимпии» и «Челнам», аутсайдерам ВХЛ, подпортили впечатления от классного января команды Евгения Попихина.

То, чем чемпионат Всероссийской лиги удивляет уже не первый год, так это тренерская чехарда в АКМ. Первой половиной сезона амбициозный тульский клуб остался недоволен. Держатся в зоне плей-офф для команды, которая метит в КХЛ, слишком мало. 13 января АКМ во второй раз за сезон сменила главного тренера. Сергей Решетников вместе с помощником Александром Андриевским покинули команду. Из МХЛ повысили Ирека Галявиева. Молодой специалист без опыта работы в ВХЛ начал путь в АКМ с переменным успехом. В восьми январских матчах туляки одержали четыре победы, три из которых получились натужными — с разницей в одну шайбу.

Нешуточная борьба развернулась за места в плей-офф. За полтора месяца до конца регулярки невозможно предсказать очертания топ-16 ВХЛ. После смены главного тренера и назначения Евгения Полозова вдохновенно заиграла «Магнитка». «Динамо-Алтай» после хорошей концовки 2024 года завалило январь (две победы в девяти матчах), но сохраняет шансы зацепиться за плей-офф. В барнаульском клубе отметим защитника Александра Сорокина. Он первым в сезоне забросил 10 шайб из игроков обороны и выиграл премию OLIMPBET ICE AWARDS «Лучшая защита — это нападение». Юбилейный гол пришел в результативном матче с «Химиком» 20 января (3:6).

OLIMPBET МХЛ: «Спартак» вырвался в лидеры, амбициозный «Толпар»

В «Золотом» дивизионе Западной конференции МХЛ вырисовывается главный фаворит. Московский «Спартак» под руководством Александра Баркова вырвался в единоличные лидеры, выдав превосходный отрезок в январе. Победная серия красно-белых длится 13 матчей. Январь столичный клуб провел без поражений, хоть и получил не самых сильных соперников. Особенно выделяется результат матча с «Академией Михайлова», когда «Спартак» забросил восемь шайб (покер оформил Сергей Лукьянцев), а пропустил всего одну. Мощно провел январь ближайший конкурент красно-белых — «СКА-1946». Однако петербуржцы все-таки допустили одну осечку. Единственное поражение в шести январских матчах армейцы получили от неуступчивого «Атланта» Николая Лемтюгова, который бьется за выход в плей-ин.

Главный конкурент мытищинцев — «Амурские Тигры». «Алмаз» здорово оторвался от конкурентов и практически наверняка забронировал седьмую строчку в «Золоте», а вот за восьмое место, дающее билет в плей-ин, ведется ожесточенная борьба. В «Серебре» на «Западе» также выявился основной претендент на первое место. Это «Динамо-Шинник». Белорусский клуб — третий по результативности в лиге, уступает только «СКА-1946» и уфимскому «Толпару». В январе динамовцы потеряли очки с командами из «Золота», зато обыграли прямых конкурентов по «Серебру».

На «Востоке» конкуренция еще выше. На первое место в «Золотом» дивизионе претендуют сразу пять команд. И хотя отставание тех же «Белых Медведей» от лидирующих «Мамонтов Югры» составляет восемь очков, челябинцев не стоит списывать раньше времени. Январь команда Дмитрия Шульги провела блестяще: шесть побед в семи матчах, четыре из которых — на ноль. Вратарь Денис Утенков, перешедший по ходу сезона из «Чайки», оформил уже третий «сухарь» за новый клуб, и все — в январе. Один матч на ноль также провел голкипер Даниил Киселев.

Всерьез намерен вернуться в «Золотой» дивизион на следующий сезон уфимский «Толпар». Молодежку «Салавата Юлаева» непривычно видеть в «Серебре», и в нынешней регулярке команда доказывает, что рассчитывает на повышение в статусе. В январе уфимцы одержали десять побед подряд! А в двух матчах — со «Снежными Барсами» и «Красноярскими Рысями» — пробили отметку в 10 голов. Неудивительно, что «Толпар» — самая забивающая команда на «Востоке».

Впрочем, результаты «Мамонтов Югры» показывают, что идти в лидерах можно и не с самым результативным хоккеем. Зато у хантымансийцев в снайперских делах также задействованы защитники. 6 января Вячеслав Шевцов первым в сезоне забросил 10 шайб и стал победителем премии OLIMPBET ICE AWARDS «Лучшая защита — это нападение».