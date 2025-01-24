«В некоторых аспектах ВХЛ сложнее КХЛ». Интервью тренера, запустившего во взрослый хоккей Воронкова

Интервью главного тренера «Челмета» Марата Аскарова.

Челябинец Марат Аскаров — специалист, которого прекрасно знают на просторах Всероссийской хоккейной лиги. Завершив игровую карьеру в 2013-м, некогда качественный защитник, выступавший за минское «Динамо», ЦСКА, «Мечел», «Трактор» и «Автомобилист», сразу же начал тренерскую и к 52 годам успел неплохо поработать в казахстанском «Арлане», пермском «Молоте», ангарском «Ермаке» и «Белых Медведях», где начинал в роли ассистента Алексея Заварухина.

Прошлой весной Аскаров вместе с челябинской молодежкой выиграл бронзовые медали чемпионата МХЛ, а затем получил повышение и возглавил фарм-клуб «Трактора» «Челмет», вернувшись в ВХЛ спустя шесть лет.

В большом интервью «СЭ» он рассказал:

почему считает ВХЛ сложной лигой, которую нельзя недооценивать;

как изменилась «вышка» с 2010-х годов;

кто задает игровые тренды в этой лиге;

какой хоккей хочет видеть челябинский болельщик;

в каких городах на карте ВХЛ время остановилось;

что дало ему время работы в Казахстане и Ангарске;

как благодаря ему дебютировал во взрослом хоккее Дмитрий Воронков;

почему Максим Шабанов пробивался в КХЛ дольше, чем остальные челябинские таланты;

есть ли у тренеров «Челмета» коммуникация с Бенуа Гру;

чего не хватает для прорыва Александру Рыкову и Никите Телегину;

зажимают ли в «Тракторе» местных воспитанников;

и многое другое.

ВХЛ поменялась в лучшую сторону

— Для вас «Челмет» — это не первый опыт работы в ВХЛ. Насколько лига изменилась с 2014 года, когда вы возглавляли «Ермак»? Со стороны кажется, что сейчас и тогда — небо и земля.

— На самом деле да. Если взять 2013-2014 годы и нынешнее время, то это абсолютно разные лиги. Все поменялось: инфраструктура, переезды, перелеты. Разумеется, в лучшую сторону.

— Сейчас уже прошли те времена, когда на выезд добирались чуть ли не на собаках.

— Конечно, раньше у нас некоторые команды добирались на выезд по 25-30 часов на автобусах. Сейчас логистика сделана так, что более-менее удобно. Лига выстраивает календарь так, чтобы было удобно переезжать из одного города в другой.

Сейчас все находятся в одинаковых условиях, и нам не приходится акцентировать внимание на этих переездах. Действительно, лига поменялась очень сильно. Самое главное, что она стала моложе.

— Она стала моложе, в том числе благодаря искусственным мерам. Уже несколько сезонов действует лимит на возрастных игроков. Как вы его воспринимаете?

— Мое мнение: команде необходимы мастера и взрослые мужики, потому что они должны за собой тащить, как локомотив, подавать пример молодым ребятам. Это обязательно.

Конечно, хочется, чтобы было больше опытных игроков. На данный момент у нас есть несколько взрослых хоккеистов, и это уже хорошо. При этом молодым тоже открыты все двери. Благодаря лимиту у них стало больше шансов получить место в составе, заявить о себе и пробиться выше, в команду КХЛ.

— В «Челмете» количество ветеранов оптимальное? Не так давно к вам вернулся достаточно знаковый для системы защитник Константин Климонтов.

— Помимо Кости, у нас еще есть Илья Зиновьев и Владислав Сухачев. Да, три человека на прямой фарм-клуб оптимально. В основном у нас собраны ребята, которым от 17 лет до 21 года. Это наш костяк на сегодняшний день.

С одной стороны, хорошо, что у нас молодая и амбициозная команда. При этом она собрана не искусственно. Это действительно молодые ребята, кто на сегодняшний день может спокойно конкурировать в ВХЛ, развиваться и расти дальше.

— Не кажется, что сейчас многие недооценивают уровень ВХЛ, и есть частый стереотип, что это захолустная и отсталая лига?

— Соглашусь, такое есть. Многие частенько так говорят. Разумеется, по уровню мастерства ВХЛ не может конкурировать с КХЛ, об этом даже речи не идет. Но вышка в некоторых аспектах даже сложнее, чем КХЛ. Например, здесь очень много игр, которые действительно интереснее некоторых матчей в КХЛ. Если возвращаться к вопросу, то здесь реально много хоккеистов, которые недооценены.

— Некоторые хоккеисты, которые долго играли в КХЛ, говорят, что когда попадают в ВХЛ, то им в некотором роде приходится там даже сложнее. Со стороны кажется, что такие хоккеисты оказываются не готовы к тому, что в вышке люди по-настоящему грызутся за свои небольшие деньги, и думают, что здесь можно набирать очки на прямых ногах.

— Да, соглашусь. Возможно, в вышке играть даже сложнее, чем в КХЛ. Это лично мое мнение. В любом случае в КХЛ мастера. Но там регулярка состоит из 68 матчей, и некоторые из них, исходя из задач, проводятся в режиме энергосбережения.

В ВХЛ совершенно наоборот. Каждый матч здесь все играют только на победу. Любая команда может обыграть любую. Это очень ровная и конкурентная лига. Достаточно посмотреть на плотность в турнирной таблице. И каждый матч интересен. Ребята рубятся, стараются. Поэтому здесь и спортсменам из КХЛ, кто сюда попадает, чуть сложнее. Напрягаться приходится намного больше. Это парадокс, но это так. В то же время тем, кто проходит эту школу, отыграв здесь два-три сезона, и попадает в КХЛ, уже легче там играть.

Марат Аскаров и игроки «Челмета». Фото ХК «Челмет»

В Челябинске никто не хочет видеть закрытый хоккей

— В ВХЛ по-прежнему нет разделения на конференции и дивизионы. Назрела ли необходимость в них или вам пока удобнее играть два круга, каждый с каждым?

— Мне удобнее встречаться каждый с каждым, по одному матчу дома и на выезде. Если мы будем делить команды на конференции и больше играть с «восточными» командами, то большой пользы от этого не будет. Мы и так всю жизнь с ними варимся, начиная со школы. Считаю, что нынешняя структура чемпионата оптимальна. Тем более что логистически при ней все находятся в равных условиях.

— Несколько лет назад считалось, что игровые тренды в вышке задают Андрей Козырев и Игорь Гришин. На кого сейчас стараются равняться?

— Мне понравился «Химик», который возглавляет Егор Башкатов. То же питерское «Динамо», в котором работает Гришин. Питер проповедует быстрый, активный хоккей, делает ставку на атаку. Мы тоже хотим действовать в подобной манере. Однако у «Динамо» есть не только желание так играть, но и классный набор исполнителей по меркам ВХЛ. Поэтому им немного проще в этом моменте.

Скажу так: не столь важно, как играет команда — от обороны или от атаки. Мне просто хочется, чтобы ребята из «Челмета» в конце сезона выросли и как спортсмены, и как личности. Разумеется, про оборону тоже нельзя забывать. Но, на мой взгляд, развитие хоккеиста идет в первую очередь от игры в атаке.

Мы ведь выходим на лед для болельщиков. Я бы не хотел, чтобы, приходя на наши матчи, люди видели какую-то унылую картинку, где мы будем действовать от обороны и осторожничать, лишь бы не пропустить. Мы так не будем играть. Болельщики должны получать удовольствие от того, что происходит на льду. Должны быть постоянные скорости, игра «вперед-назад».

— В тех же Омске и Уфе болельщик отторгает оборонительный хоккей. Челябинский болельщик, который вырос на хоккее Белоусова, тоже?

— Да, закрытый хоккей здесь никто не хочет видеть. Я просто уверен на сто процентов, что люди приходят на хоккей не для того, чтобы увидеть какие-то невероятные тактические схемы. Все хотят видеть быструю игру, много бросков, много силовых приемов, много голов. Мы стараемся поддерживать этот тренд.

— Как-то Андрей Назаров произнес фразу на диктофон в раздевалке, что не знает, «как выбивать эту высшую лигу из хоккеистов». Понимаете ли вы, что он тогда имел в виду?

— Думаю, да. Смотрите, на сегодняшний день мы сыграли больше 30 матчей. И почти каждая игра была на грани — в них напрягались и мы, и соперники. Не было ни одного проходного матча — это сто процентов.

Что-то выбивать из ребят... Тут же можно это по-другому перефразировать, наверное. Скорее всего, Назаров имел в виду, что у большинства ребят из вышки гораздо меньше мастерства, чем у парней из КХЛ. Банально не каждый сможет выполнить такой вроде бы простой элемент, как подкидка, отдать изящный пас.

Однако все, что касается напряженности, характера, проявления всех качеств хоккейных, в ВХЛ присутствует. Убежден, эту школу многим нужно пройти, чтобы стать сильнее.

— Один из знакомых игроков, который помнит ВХЛ 10 лет назад, называл ее лигой обмана. Сейчас сложнее представить, что кто-то из руководителей здесь откровенно кидает на деньги тренеров и хоккеистов?

— Сто процентов! Когда лигу перезапускали в 2009 году, так и было. Случалось такое, что по два-три месяца зарплату не платили. Тем не менее все работали, играли, каким-то образом выживали. Тогда это было в порядке вещей.

Если говорить про «Трактор», «Челмет», «Белых Медведей», «Белых Медведиц», то здесь вообще такой вопрос никогда не стоял. Всегда было все четко. Уровень организации всегда самый высокий. Слава богу, что сейчас уже такого нигде нет. Надеюсь, что такого больше и не будет.

— Приезжая в какой город на карте ВХЛ, у вас появляется ощущение, что время здесь остановилось?

— Буквально недавно мы ездили в поездку Ростов — Тамбов — Воронеж. Как раз впервые побывал в Тамбове. Плюс не так давно в Кирово-Чепецк съездили. Хоккей в этих городах любят, там достаточно много болельщиков. Однако инфраструктура оставляла желать лучшего. При этом видно, что люди на местах стремятся поменять все к лучшему. Вот именно в этих городах и кажется, что время остановилось.

Дмитрий Воронков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аскаров открыл дорогу во взрослый хоккей Воронкову

— Вы десять лет назад работали главным в «Ермаке». Многие, кто приезжают в Ангарск, до сих пор называют его городом из 90-х. Какие у вас остались воспоминания о том времени?

— Да, можно и так сказать. У меня остались достаточно теплые воспоминания об Ангарске. В общей сложности проработал там три сезона. Удалось показать там лучший результат за всю клубную историю, когда мы дважды занимали пятое-шестое место в регулярке и прошли два круга плей-офф.

Тогда была реально хорошая команда, в которой мне было приятно работать. Хотя атмосфера в городе действительно была словно там 90-е. Ничего страшного, многие прошли через это время. Поэтому проблем с этим не было. Из того периода мне запомнилось только хорошее об Ангарске.

Моей единственной задачей было тренировать команду. В какие-то околохоккейные дела я точно не лез. Да, было нелегко, это точно. Тем не менее и в таких условиях как-то выживали, как-то двигались и показывали довольно хороший хоккей.

— При вас ведь дебютировал в профессиональном хоккее Дмитрий Воронков.

— Да, Воронков дебютировал при мне. Я увидел его в команде U18 и взял на летние сборы. В итоге он провел в основной команде почти весь сезон. Мы немало давали играть ему, несмотря на то, что ему было всего 17-18 лет.

Уже тогда было видно, что у парня большой потенциал. Надо было просто поработать с ним, что мы и делали. С Димой достаточно много занимался мой помощник Сергей Соломатов. При первой же возможности наши друзья из системы «Ак Барса» обратили на него свое внимание. Мы дали по Дмитрию положительные рекомендации, и парень поехал дальше за развитием в Казань.

Когда он в 17 лет пришел к нам, то было ощущение, что он уже мужик -высокий, сильный парень. При этом самым его главным качеством можно назвать характер. Он всегда им очень ярко выделялся. Все понимали, что при должном отношении к делу и правильных тренировках он вырастет в большого хоккеиста. Я только рад, что у него все получилось и мы приложили руку к его воспитанию.

Дмитрий Воронков в составе «Ермака». Фото ХК «Ермак»

— Впервые вы начали работать тренером в чемпионате Казахстана. Неместному там очень тяжело работать?

— Потому что есть такой менталитет — все своим. То, что мы сейчас видим в «Барысе». Но мне повезло, что сразу после завершения карьеры в «Арлане», когда мне исполнился 41 год, руководство клуба предложило мне стать тренером. Получается, с того момента, как я начал заниматься хоккеем в 7 лет, у меня вообще не было простоя. В тот год в команду как раз был приглашен словацкий специалист Владимир Клинга. Соответственно, мне предложили роль его помощника. Я достаточно быстро дал свое согласие и проработал вместе с ним два года.

Это были два плодотворных сезона. На тот момент у нас процентов, наверное, сорок команды составляли иностранцы — были чехи, словаки, канадцы, финны. При этом в лиге был лимит, и казахстанским хоккеистам тоже нужно было давать играть. Тогда, наоборот, большинство руководителей считали, что нужно приглашать специалистов из Европы и России.

Буквально лет через пять-шесть после того, как мы там отработали, пошла другая волна и начали говорить, что больше должны работать свои, казахстанские хоккеисты. К счастью, на нас не было такого давления, и мы достаточно успешно трудились в «Арлане».

— Говорят, тогда в Казахстан приезжали очень веселые легионеры.

— Да-да. Но при этом для того чемпионата это были качественные хоккеисты. Вот прямо на сто процентов. Они действительно делали результат. И помимо того, что они делали результат, они еще и в быту показывали себя профессионалами. Молодые россияне и казахстанские ребята смотрели на них с открытым ртом и многое от них почерпнули.

— Вы начинали игровую карьеру в Белоруссии. На фоне того, что сейчас происходит в Казахстане, у вас есть ощущение, почему сейчас белорусская школа принципиально шагнула вверх?

— Все очевидно. Там всегда были неплохие школы в Усть-Каменогорске и Караганде. Это были два столпа. Там люди росли и чуть позже разъезжались по всему бывшему СССР. Сейчас этого нет. Школы там развалились.

В Белоруссии, наоборот, последние годы идет невероятное развитие. Там появилось много новых школ в каждом городе. Стал сильнее и качественнее свой чемпионат. Отсюда и результат. Ну и, конечно, там очень выросла инфраструктура: дворцы, базы, тренажерные залы, бросковые зоны.

Максим Шабанов. Фото Global Look Press

Характер у Шабанова запредельный. Всегда было видно, что это талант

— Вы сразу начали тренерскую карьеру с команды профессионалов. Когда начали работать ассистентом в «Белых Медведях», ощутили, что вам не хватает опыта коммуникации с молодежью и понимания их психологии?

— Можно и так сказать. В первое время в общении с молодыми ребятами было действительно сложно, где-то чувствовал себя не в своей тарелке. Но у меня с коммуникацией всегда все было в порядке. Буквально через два-три месяца я прекрасно понимал, что требуется от меня и что нужно ребятам. Здесь проблем не было. Перестроился достаточно быстро. Думаю, те пять сезонов, которые провел в МХЛ, дали свои положительные плоды.

— Вам удалось застать Максима Шабанова в молодежке. Почему у него несколько затянулась дорога в КХЛ?

— Всегда было прекрасно видно, что парень талантливый. Все понимали это буквально с первых смен. Максим вырос на моих глазах. Почему у него затянулась дорога в «Трактор»? По разным причинам. Тут можно вспомнить, что на тот момент в «Тракторе» был ломовой состав, в который тяжело было пробиться молодому игроку.

Сейчас об этом говорить уже нет смысла. Теперь Шабанов — сложившийся хоккеист и один из лидеров команды. Все это прекрасно видят. Фанаты его любят. Парень играет в классный хоккей, и мы все этому рады.

— Многие скауты часто говорят про некоторых маленьких хоккеистов, что «они играют больше своего размера». Шабанов — тот самый случай?

— Думаю, да. Несмотря на свой рост, он очень сильный и крепкий хоккеист, который великолепно катается. А что самое главное в хоккее? Мышление, катание, физические кондиции. Как раз с этим у него все в порядке.

— Шабанов — один из самых злых игроков на льду, которого вы встречали?

— На сто процентов! У него характер просто запредельный! Помню, как в «Белых Медведях» главный тренер Алексей Борисович Заварухин говорил ему на правах капитана: «Макс, собирай команду!» Шабанову было достаточно одной фразы или одного взгляда, чтобы поднять или разбудить раздевалку. Он всегда вел парней за собой и был лидером. При этом в жизни он совершенно другой.

Александр Рыков. Фото Global Look Press

— Что сейчас происходит с Александром Рыковым — другим большим талантом? Не так давно он заканчивал одну из поездок тринадцатым нападающим.

— У нас Сашей есть хороший диалог. Постоянно общаемся с ним и обсуждаем какие-то проблемы. Мы прекрасно знаем его возможности, что он может делать на поле: создавать моменты, бросать, забивать голы. Этого у него не отнять. Но сейчас ему нужно доставать из себя и другие качества. Уверен, что мы можем помочь ему в этом. При этом в его игре точно видны улучшения.

— От одного из скаутов клуба НХЛ слышал мнение, что нынешняя молодежь просит слишком много авансов и шансов.

— Соглашусь, часто вижу такие примеры. Но это, конечно, полная глупость. Например, у меня есть молодой хоккеист. Он был лидером и по школе, и по юниорам, и в команде МХЛ. Однако это не означает, что он с ходу будет лидером на профессиональном уровне.

Не думаю, что нужно давать какие-то преференции ребятам. Все должно быть ясно и понятно через игры, через работу. Все должны видеть, что тот же Рыков действительно растет и у него есть желание становиться лучше. А все, что касается бонусов в дальнейшем, — это конечный итог. Если они будут работать, то у них появится и место в команде мастеров, и большие зарплаты, и бонусы. На сегодняшний день молодые ребята должны просто работать на будущее.

— Почему так тяжело дается переход в ВХЛ Никите Телегину, который перерос уровень МХЛ?

— Это один из тех моментов, про который я говорил вначале: играть в ВХЛ очень сложно, потому что здесь нужно постоянно рубиться и быть готовым к давлению.

Никите нужно как можно быстрее адаптироваться к этому уровню, если он хочет расти дальше. Он прекрасно знает это. Тем более что мы постоянно напоминаем ему о тех моментах, над которыми нужно работать. Все придет только через тренировки и матчи. Да, мы будем давать ему шансы. Но дальше все зависит только от него. То, что у него есть потенциал играть на высоком уровне, — это бесспорно.

— Насколько готовы получить время в ВХЛ Матюшин и Колодий, которые здорово играют за «Белых Медведей»?

— На данный момент они лидеры молодежной команды. Я готов дать им игровое время. Однако здесь все упирается в календарь. Когда получится так, что «Челмет» и «Белые Медведи» будут одновременно находиться в Челябинске, мы обязательно дадим дома шансы Матюшину и Колодию. По крайней мере, они этого точно заслужили.

— Три года назад главным талантом системы называли еще одного парня 2005 года Артемия Низамеева, который здорово играл в тройке с Телегиным и Рыковым. Вам не кажется, что он зря уехал в Северную Америку и сейчас попросту теряет там время в детской лиге?

— Не могу обсуждать его решение. Даже не знаю, где он сейчас. Мы не поддерживаем связь. Думаю, с ним больше контактирует Иван Анатольевич Савин. Сейчас сложно сказать, выиграл ли он что-то благодаря своему отъезду. Мы уважаем его решение.

Могу только сказать, что нам не хватает таких хоккеистов, как Артемий. Таких настырных, неуемных, постоянно нагнетающих. Низамеев — сплошной энергетик. Кто-то сравнивал его с Панариным. Но мне кажется, что это абсолютно разные нападающие.

— Одна из главных историй, связанных с «Челметом» в этом сезоне, — это дебют в КХЛ лидера команды Сергея Другаля, который год отслужил в армии.

— Я давно знаю Сергея. Он тоже прошел через нашу молодежную команду и рос у меня на глазах. Его всегда выделяли характер, самоотдача, самопожертвование. Именно благодаря этим качествам у него получилось закрепиться в ВХЛ, сходить в армию, а после вернуться в профессиональный хоккей и получить шанс в КХЛ.

Я рад, что у нас есть такие ребята, что мы дали ему шанс. Не удивлен тому, что он вернулся в большой хоккей после армии. Свой шанс в «Тракторе» он получил абсолютно заслуженно.

— Оценили его приезд на один из домашних матчей в армейской форме?

— Да, конечно. Он молодец! Настоящий солдат, который всегда готов выполнить приказ командира.

Разговоры о том, что местных выживают из «Трактора», — абсолютная глупость

— Есть ли у вас контакт с тренерским штабом «Трактора» и Бенуа Гру?

— Коммуникация есть. Раза два у нас были встречи. Он собирал весь тренерский штаб «Челмета». У нас есть стратегия первой команды, есть понимание, что Бен хотел бы видеть от нападающих и защитников. Также обсуждали тренировочный процесс. Проблем с этим нет абсолютно.

— Удается посещать тренировки «Трактора» и подмечать те нюансы, которые команде разжевывает Гру?

— Да, удается. Мне также скидывают видео тренировок, отсматриваю их. Отличия в тренировочном процессе есть, но они не огромные. У «Трактора» действительно делается акцент на детали: где находится клюшка, как нужно располагать ноги и коньки, где находится партнер, где находится вратарь. Это важные части игры, из которой и складывается результат.

— Легко ли вам работать с Денисом Мошаровым, который курирует в системе команды МХЛ и ВХЛ? Иногда кажется, что он не до конца убил в себе игрока. На трибунах он ведет себя достаточно эмоционально во время матчей «Челмета».

— Мне не сложно с ним работать. Могу только сказать, что Денис Станиславович — человек с очень большими амбициями и с неуемной энергией. Он получает огромный опыт. Могу ему пожелать только успехов и терпения. Уверен, что Мошаров дорастет до уровня классного специалиста.

Денис Мошаров (слева) и Владислав Юсупов. Фото ХК «Челмет»

— Вам иногда не приходится его где-то успокаивать?

— Все мы люди, и все мы эмоциональные. Может быть, раньше и были такие моменты, но сейчас этого уже нет. Он тоже растет с каждым днем, с каждым месяцем. Сейчас он прекрасно понимает свою работу и свою роль. Дай бог, чтобы все было в порядке.

— Не кажется, что в Челябинске зачастую слишком ревностно относятся к уходу собственных воспитанников? Причем даже тех, кто не соответствует уровню команд системы. Часто можно услышать, что местных намеренно выживают из клуба.

— Да, я понимаю, о чем вы говорите. Но это полная глупость. Прямо глупость. Ребята, которые хотят здесь находиться, должны быть на голову сильнее других. На сегодняшний день все наши игроки — это те ребята, с которыми можно двигаться дальше.

Наоборот, нужно порадоваться за парней, которые не подошли нам, но поехали и получили свое место в других клубах. У них есть возможность стать лидерами других команд. Все мы начинали с чего-то. Я также ездил по этим командировкам. Ничего страшного. Стал хорошим, качественным хоккеистом.

Все эти разговоры про местных и приезжих — это все в пользу бедных. Лучше мы отпустим тех, кто не играет у нас, чтобы у них была возможность играть и расти в других клубах. Возможно, когда-то они вернутся в Челябинск и станут лидерами в нашей системе. У всех есть возможность вернуться с высоко поднятой головой.