В домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ «Торпедо» победило «Молот-Прикамье» — 2:1.

В еще одной встрече «Сарыарка» уверенно обыграла «Нефтяник» — 5:1. Команда из Караганды забросили четыре шайбы уже в первом периоде.

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«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Скатов — 11, 19:18 — 0:1. Сироткин — 11 (бол., Рымарев), 20:51 — 1:1. Гренц — 6 (Лихотников), 54:32 — 2:1.

Вратари: Перевозчиков — Шостак (58:35).

Судьи: Тютнев, Шерер.

24 января. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Сарыарка» (Караганда) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 5:1 (4:0, 0:1, 1:0)

Голы: Хлопотов — 6 (Бойчук, Соколов), 3:39 — 1:0. Лыпкань — 4 (мен., Кулда), 6:39 — 2:0. Зиазов — 5 (Соколов, Хлопотов), 7:20 — 3:0. Тунхузин — 2 (бол., Зиазов, Соколов), 19:48 — 4:0. Мокин — 9 (С. Альшевский), 28:46 — 4:1. Бирюков — 5 (Трунев), 46:50 — 5:1.

Вратари: Рейзвих — Богданов (Кульбаков, 7:20).

Судьи: Ибатулин, Кочетов.

24 января. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».