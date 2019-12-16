«СКА-Нева» в овертайме одолел «Рубин»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «СКА-Нева» играл против «Рубина». Команда из Санкт-Петербурга победила в овертайме со счетом 2:1.

Еще две встречи: «Тамбов» — «Горняк» и «Буран» — «Южный Урал» — были перенесены.

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«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Тюмень) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Глотов — 12 (Володин, Ибрагимов), 28:55 — 1:0. Попов — 7 (Рычагов, Давыдов), 30:11 — 1:1. Петьков — 13 (бол., Курбатов, Глухов), 60:43 — 2:1.

Вратари: Мельничук — Артамкин.

Судьи: Зибинин, Юдаков.

16 декабря. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«Рязань» (Рязань) — «Барс» (Казань) — 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Голы: Железнов — 1 (Михеев), 3:28 — 0:1. Воеводин — 7 (бол., Пестушко, Марин), 5:52 — 0:2. Горечишников — 4 (бол., Сергеенко), 11:02 — 1:2. Воеводин — 8 (бол., Пестушко, Марин), 53:34 — 1:3. Горечишников — 5 (Сергеенко), 54:00 — 2:3. Марушев — 17 (Абросимов), 56:58 — 2:4. Валеев — 8 (п.в., Емец, Железнов), 59:11 — 2:5.

Вратари: Денисов (Большаков, 5:52, 58:38 — 59:11) — Голубев.

Судьи: Закиров, Чернышов.

16 декабря. Рязань. ДС «Олимпийский».

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Акмальдинов — 8, 18:57 — 0:1. Берлев — 10 (Чусовитин), 51:39 — 0:2.

Вратари: Тодыков (58:13) — Иванников.

Судьи: Голышев, Тихомиров.

16 декабря. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Челмет» (Челябинск) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Кошурников — 3 (Мансуров, Лавриненко), 22:24 — 0:1. Ерофеев — 5 (Кошурников), 39:03 — 0:2. Опалев — 5 (Туник), 42:33 — 1:2. Кориневский — 5, 59:44 — 1:3.

Вратари: Кудашев (59:14 — 59:44) — Подскребалин.

Судьи: Парфенов, Цицаров.

16 декабря. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».