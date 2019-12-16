«СКА-Нева» в овертайме одолел «Рубин»
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «СКА-Нева» играл против «Рубина». Команда из Санкт-Петербурга победила в овертайме со счетом 2:1.
Еще две встречи: «Тамбов» — «Горняк» и «Буран» — «Южный Урал» — были перенесены.
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«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Тюмень) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Глотов — 12 (Володин, Ибрагимов), 28:55 — 1:0. Попов — 7 (Рычагов, Давыдов), 30:11 — 1:1. Петьков — 13 (бол., Курбатов, Глухов), 60:43 — 2:1.
Вратари: Мельничук — Артамкин.
Судьи: Зибинин, Юдаков.
16 декабря. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«Рязань» (Рязань) — «Барс» (Казань) — 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)
Голы: Железнов — 1 (Михеев), 3:28 — 0:1. Воеводин — 7 (бол., Пестушко, Марин), 5:52 — 0:2. Горечишников — 4 (бол., Сергеенко), 11:02 — 1:2. Воеводин — 8 (бол., Пестушко, Марин), 53:34 — 1:3. Горечишников — 5 (Сергеенко), 54:00 — 2:3. Марушев — 17 (Абросимов), 56:58 — 2:4. Валеев — 8 (п.в., Емец, Железнов), 59:11 — 2:5.
Вратари: Денисов (Большаков, 5:52, 58:38 — 59:11) — Голубев.
Судьи: Закиров, Чернышов.
16 декабря. Рязань. ДС «Олимпийский».
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Акмальдинов — 8, 18:57 — 0:1. Берлев — 10 (Чусовитин), 51:39 — 0:2.
Вратари: Тодыков (58:13) — Иванников.
Судьи: Голышев, Тихомиров.
16 декабря. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Челмет» (Челябинск) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Кошурников — 3 (Мансуров, Лавриненко), 22:24 — 0:1. Ерофеев — 5 (Кошурников), 39:03 — 0:2. Опалев — 5 (Туник), 42:33 — 1:2. Кориневский — 5, 59:44 — 1:3.
Вратари: Кудашев (59:14 — 59:44) — Подскребалин.
Судьи: Парфенов, Цицаров.
16 декабря. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».