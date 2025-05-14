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14 мая 2025, 15:25

Президент ХК «Юнисон-Москва» Клименко: «К 2030 году клуб должен быть в КХЛ»

Президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко рассказал о стратегических планах команды.

— Наша стратегия «Юнисон-2030» остается неизменной. К 2030 году клуб должен быть в КХЛ, при этом сохранив три базовые ценности: эволюционное развитие, титулованность и эстетику. Каждый год мы подводим итоги и смотрим, чего мы достигли и куда пришли. Сейчас мы на третьем этапе стратегического развития клуба, который заключается в следующем: в течение трех лет с момента вхождения в ВХЛ мы должны завоевать Кубок. Работаем пока над этой задачей, — приводит слова Клименко официальный сайт «Юнисон-Москва».

«Юнисон-Москва» с сезона-2024/25 выступает в ВХЛ.

Источник: сайт ХК «Юнисон-Москва»
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КХЛ
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