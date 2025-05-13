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13 мая 2025, 21:20

«Торпедо-Горький» и «Химик» сыграют в финале плей-офф ВХЛ

Алина Савинова

Стали известны финалисты плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2024/25.

Во вторник, 13 мая, «Торпедо-Горький» всухую победил питерское «Динамо» (5:0, 4-3) в седьмом матче полуфинальной серии и стал второй командой, вышедшей в финал турнира.

За Кубок Петрова нижегородцы поборются с «Химиком», который одержал победу в серии над «Югрой» (4-1).

«Торпедо-Горький» вернулся в ВХЛ в сезоне-2024/25 после четырехлетнего перерыва.

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ВХЛ
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