Защитник «Тороса» Агафонов: «Жаровский доказывает, что молодым игрокам можно и нужно доверять»

Защитник «Тороса» Максим Агафонов в интервью «СЭ» высказался относительно Александра Жаровского.

— В прошлом сезоне вы играли вместе с Александром Жаровским. Было ли по нему видно, что это игрок другого уровня?

— Вы сами видите, что он творит на площадке. Я пару раз даже подумал, что он шайбу приклеил себе к крюку.

— Удивлены его результатам в «Салавате Юлаеве»? Или по прошлому сезону все было понятно?

— Александр Жаровский доказывает, что молодым игрокам можно и нужно доверять. Они способны делать результат в лиге наравне со старшими, им просто необходимо доверие.

— Вы второй сезон проводите в Уфе. Это ваш первый серьезный переезд на взрослом уровне. Как вам Уфа?

— Конечно, переезд из Москвы дался тяжело. Я родился и всю жизнь провел там, все мое детство прошло в ЦСКА, который я считаю своим домом, где меня вырастили. Жизнь повернулась так, что произошел обмен. Признаюсь, я не ожидал его, это был для меня небольшой шок. Тем не менее Уфа — замечательный город: небольшой, без пробок, с добрыми людьми и вкусной едой. Мне очень нравится понимающее руководство, открытое для диалога и всегда ориентированное на развитие. Я не раз говорил, что Уфа, на мой взгляд, — это клуб, который по-настоящему дает молодым игрокам развиваться. И сейчас видно, что ребята действительно получают свои шансы, и это здорово.

(Екатерина Смирнова)