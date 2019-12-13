«Лада» уступила «Нефтянику»
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Лада» принимала «Нефтяник». Гости победили со счетом 2:0.
Хоккей
ВХЛ
Регулярный чемпионат
ОРДЖИ (Пекин) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Тянулин — 11 (бол., Михасенок, Макаров), 4:49 — 1:0. Джаспер — 9 (Шин, Рыбницкий), 10:22 — 2:0. Сироткин — 6 (бол., Шин), 22:58 — 2:1. Сироткин — 7 (Гренц, Караваев), 32:33 — 2:2. Стулов — 2 (Шестаков), 43:35 — 2:3. Джаспер — 10 (Тянулин, Рыбницкий), 55:57 — 3:3. Тянулин — 12, 63:56 — 4:3.
Вратари: Лазарев — Перевозчиков.
Судьи: Фролов, Шемякин.
13 декабря. Пекин. Beijing A.Z Ice Sports Club.
«Сарыарка» (Караганда) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Михайлов — 6 (Почивалов), 38:39 — 0:1. Кулда — 7 (Кропачев, Хлопотов), 41:34 — 1:1.
Победный буллит: Михайлов.
Вратари: Рейзвих — Доненко.
Судьи: Андрианов, Гордиенко.
13 декабря. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».
«Лада» (Тольятти) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Мокин — 6 (Сумин), 45:42 — 0:1. Теряев — 4 (бол., Фаткуллин, Гильманов), 58:15 — 0:2.
Вратари: Скрынник — Кульбаков.
Судьи: Ибатулин, Мочалов.
13 декабря. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«ЦСК ВВС» (Самара) — «Ижсталь» (Ижевск) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Кочуров — 2 (бол., Дьяченко, Ручкин), 6:33 — 0:1. Дьяченко — 2 (Кочуров, Ручкин), 9:31 — 0:2. Ручкин — 7 (Дьяченко, Кочуров), 56:11 — 0:3.
Вратари: Коротаев — Долганов.
Судьи: Ермолаев, Потапов.
13 декабря. Самара. ЛД «Кристалл».
«Дизель» (Пенза) — «Торос» (Нефтекамск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Ли — 11 (Мокшанцев, Мокшанцев), 16:35 — 1:0. Башкиров — 4 (Банников), 25:57 — 1:1. Андриянов — 5 (Князев), 31:47 — 2:1.
Вратари: Андрюхов — Сохатский (59:33).
Судьи: Бестужев, Нестеров.
13 декабря. Пенза. СЗК «Дизель Арена».