Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов после матча с «Сочи» (6:0) на турнире Parimatch Sochi Hockey Open.

— Организация турнира? Все — на высшем уровне. Мы очень удивлены условиями, которые получили. Игроки изолированы от всех на базе. Живем немного дальше, чем другие команды. Шикарное питание, тренажерные залы, море. Немного разочаровал сегодня трафик — добирались до арены полтора часа. Уже прорабатываем вопрос, чтобы добираться на следующий матч на яхте. В целом я доволен нашими условиями. Думаю, по организации — это уровень команд НХЛ.

Если ли у меня какое-то табу на льду? Неуважение к сопернику. С кем бы мы не играли, нужно уважать соперника. Прежде всего, важна игровая дисциплина. Мы делаем выводы из прошлогоднего чемпионата мира, когда нас захлестнула эйфория. Прорабатываем эти вещи и доносим до ребят. А по игре — не хотим накрыть игроков крышкой, чтобы они были как роботы. Хотим играть в хоккей — это основное. Пока некоторые вещи они делают немного сыровато, но видны первые ростки того, что они могут творить.

Хет-трик Свечникова? Приятно, что наши ребята радуют за океаном. Много идет разговоров о хет-триках Свечникова и Макдэвида во вчерашних матчах. Это говорит о нашем потенциале в Северной Америке, и мальчишкам, которые играют здесь, есть на кого ровняться. Наша земля богата талантами, и им надо давать возможности, чтобы они расцветали. Безусловно, игра состоит не только из голов — нужно отрабатывать в обороне, помогать партнерам. Мы хотим, чтобы хоккеисты становились полноценными игроками, которые будут стучаться в двери сборной уже следующей весной на чемпионате мира в Минске и Риге. Но прежде всего, им нужно заявить о себе в своих клубах, чтобы они не собирали шайбы, а играли полноценные роли в своих командах. (Михаил Скрыль)