«Вегас» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Вегас» дома проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

За «Флэймз» отличились Блейк Коулман, Назем Кадри и Микаэль Баклунд. Единственную шайбу за «Голден Найтс» забросил Чандлер Стивенсон.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте