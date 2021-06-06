Кожевников: «Похоже, что Кучеров с «Тампой» возьмет второй Кубок Стэнли подряд»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в беседе с «СЭ» поделился своими ожиданиями от того, кто возьмет Кубок Стэнли в этом году.

6 июня российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в матче 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Харрикейнз» (6:4).

«Похоже на то, что «Тампа» возьмет второй Кубок Стэнли подряд. Правда, там есть еще «Колорадо», который неплохо смотрится. Но из-за того, как сейчас играют Кучеров и Василевский, есть большие надежды, что могут вторым заходом выиграть. Да, многие команды довольно сильные в этом году, но «Тампа» и «Колорадо» в купе своей смотрятся интереснее и убедительнее», — сказал Кожевников «СЭ».

«Тампа-Бэй» ведет в серии с «Каролиной» со счетом 3:1. Пятый матч между командами состоится 9 июня в 1:30 по московскому времени.

В 2020-м «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнли обыграла «Даллас» (4:2).

(Екатерина Звенигородская)