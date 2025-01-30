Плотников — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «До конца сезона все добьет спокойно»

Нападающий СКА Сергей Плотников в комментарии для «СЭ» высказался о погоне российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб). Для того, чтобы побить рекорд Гретцки (894), Александру осталось забросить 20 шайб. В двух последних матчах россиянин не забивал.

— Все знают, что у Сани — убойный бросок. Он с годами не ухудшается — только улучшается. Поэтому он что в 20 лет снайпер, что в 40, что в 50, думаю, один и тот же будет.

Овечкин побьет рекорд Гретцки в ближайшие месяцы? Я надеюсь, что сейчас он выйдет на пару хет-триков и до конца сезона все добьет спокойно, — сказал Плотников.