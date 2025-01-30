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Сегодня, 07:30

«Ванкувер» одержал победу над «Нэшвиллом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ванкувер» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Единственный гол «Предаторз» на счету Томаса Новака. У «Кэнакс» шайбы забросили Нильс Хегландер, Линус Карлссон и Пиус Сутер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Хегландер — 4 (Хьюз, Э. Петтерссон), 7:11 — 0:1. Новак — 8 (Л`Еро, Бэррон), 8:41 — 1:1. Карлссон — 1 (Майерс, Хьюз), 21:28 — 1:2. Сутер — 13 (бол., п.в.), 59:41 — 1:3.

Вратари: Сарос (58:40 — 59:24, 59:29) — Демко.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (13+8+11) — 22 (13+3+6).

Наши: Свечков (14.04/1/+1) — -.

30 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 50 34 16 73
2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 52 23 29 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 50 32 18 65
3 Миннесота 51 30 21 64
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 49 18 31 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 48 26 22 58
4 Ванкувер 50 23 27 56
5 Калгари 49 24 25 55
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