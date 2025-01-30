«Ванкувер» одержал победу над «Нэшвиллом»

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«Ванкувер» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Единственный гол «Предаторз» на счету Томаса Новака. У «Кэнакс» шайбы забросили Нильс Хегландер, Линус Карлссон и Пиус Сутер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Хегландер — 4 (Хьюз, Э. Петтерссон), 7:11 — 0:1. Новак — 8 (Л`Еро, Бэррон), 8:41 — 1:1. Карлссон — 1 (Майерс, Хьюз), 21:28 — 1:2. Сутер — 13 (бол., п.в.), 59:41 — 1:3.

Вратари: Сарос (58:40 — 59:24, 59:29) — Демко.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (13+8+11) — 22 (13+3+6).

Наши: Свечков (14.04/1/+1) — -.

30 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.