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Сегодня, 08:10

Пономарев и Мурашов отличились в матче за фарм-клуб «Питтсбурга»

Даниил Аршавский
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«Уилкс-Берри» в матче регулярного чемпионата АХЛ разгромил «Херши Беарз» со счетом 9:0.

В составе фарм-клуба «Питтсбурга» хет-триком отметился нападающий Василий Пономарев, а голкипер «Уилкс-Берри» Сергей Мурашов впервые отыграл матч АХЛ на ноль. Российский вратарь отразил все 27 бросков соперников.

За 29 матчей в нынешнем сезоне 22-летний Пономарев набрал 27 (13+14) очков.

Василий Пономарев
Сергей Мурашов
Хоккей
АХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 50 34 16 73
2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 52 23 29 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 50 32 18 65
3 Миннесота 51 30 21 64
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Юта 50 21 29 50
6 Сент-Луис 51 23 28 50
7 Нэшвилл 49 18 31 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 48 26 22 58
4 Ванкувер 50 23 27 56
5 Калгари 49 24 25 55
6 Анахайм 50 21 29 48
7 Сиэтл 52 22 30 47
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
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30.01 03:00
Торонто – Миннесота
 1 : 3
30.01 03:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 5 : 0
30.01 03:00
Флорида – Лос-Анджелес
 3 : 0
30.01 05:00
Нэшвилл – Ванкувер
 1 : 3
30.01 05:30
Юта – Питтсбург
 2 : 3 ОТ
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