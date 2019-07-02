Сергей Бобровский: "Теперь буду разрушать атаки Панарина на играх, а не на тренировках"

Российский вратарь Сергей Бобровский прокомментировал переход из "Коламбуса" во "Флориду". Напомним, что после окончания контракта с "Джэкетс" двукратный обладатель "Везина Трофи" подписал 7-летний контракт на 70 миллионов долларов.

– Довольны ли вы новой командой и условиями нового контракта?

– Считаю что у "Флориды" есть все необходимые ингредиенты для успеха. Это молодая, талантливая команда, которую возглавляет один из самых лучших тренеров в лиге. Уверен, что мы добьемся больших высот вместе.

– Что было для вас главным при выборе и сколько было вариантов?

– Сомнений не было. "Пантерз" был для меня самым приоритетным вариантом.

– Вы давно сдружились с Артемием Панариным, но теперь оказались в разных командах. был ли вариант, при котором вы бы продолжили играть вместе?

– Что есть то есть. Это бизнес, это жизнь. Каждый выбирает наилучшие условия для себя, для своей семьи. Уверен, что он счастлив оказаться в "Рейнджерс", так же как и я во "Флориде". Теперь буду разрушать его атаки на играх, а не на тренировках. (Марат Сафин)