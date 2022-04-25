Спецца о травме Овечкина: «Неприятно наблюдать, как великие игроки выбывают из строя»

Нападающий «Торонто» Джейсон Спецца поделился мнением о травме капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б).

«Неприятно наблюдать, как великие игроки выбывают из строя, поэтому я надеюсь, что с ним все будет в порядке», — приводит слова Спецца Sportsnet.

36-летний россиянин в начале третьего периода ударился плечом об борт после падения на лед и не смог завершить матч.

В сезоне НХЛ-2021/22 Овечкин провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.