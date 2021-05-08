Первый тренер Капризова отреагировал на его победный гол в матче против «Анахайма»

Андрей Лучанский, первый тренер форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, прокомментировал «СЭ» шайбу своего воспитанника в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 ОТ).

«С победой Кирилла и «Миннесоту». У Капризова прогресс есть всегда, но это же НХЛ, та лига, где каждый подстраивается под игру другого. Против него играют, можно сказать, по особенной тактике, Все знают, что Кирилл может перевернуть ход любой игры. Колдер Трофи (награда лучшему новичку сезона НХЛ. — Прим. «СЭ») — это совсем не принципиально. Будет он у Кирилла — хорошо, не будет — не беда. Решаем этот вопрос не мы и не он. Самое главное, что влился в коллектив и здорово играет», — сказал «СЭ» Лучанский.

8 мая 27-летний Капризов набрал 2 (1+1) очка во встрече с «Дакс». Его заброшенная шайба в овертайме стала 27-й в текущем сезоне НХЛ. Россиянин был признан второй звездой дня в лиге.

(Елизавета Денисова)